MARTINELLI, De Gea pagherà una cena a tutti i portieri

Al termine di Fiorentina-Lask, finita 7-0, il portiere viola Tommaso Martinelli ha preso la parola ai canali ufficiali del club, commentando così la gara: "L'emozione è bellissima, avevo già esordito l'anno scorso ma farlo qua, a Firenze, sotto la curva che mi ha cresciuto, è bellissimo. Ringrazio tutti, a partire dalla squadra che mi fa migliorare giorno dopo giorno, e tutti i miei amici che erano qua a sostenermi".

Ha fatto anche un'uscita in avvio di gara, decisiva.

"Kayo non sapeva dove darmela, non capiva dove fosse l'uomo. Ho avuto la prontezza di uscire e mi è andata bene. Fortunatamente è andata sulla traversa".

Tutti l'hanno subito abbracciata, si vede che c'è un bel clima.

"Si è creato un grande gruppo e penso si veda anche. Sono molto felice dello spogliatoio, domenica abbiamo una gara molto importante e faremo di tutto per portarla a casa".

Oggi avete approcciato benissimo la sfida.

"Siamo partiti davvero forte, abbiamo fatto subito gol che è stato annullato, e poi un altro. Approcciare bene contro squadre europee non è mai facile, non le conosci. Sono contento".

Le avevano detto qualcosa De Gea e Terracciano?

"David ieri mi ha chiesto che guanti usavo. Anche prima della partita abbiamo riparlato. Cerco sempre di prendere qualcosa da loro, anche nelle piccolezze".

C'era qualcosa in ballo?

"Ora David offrirà una cena a tutti i portieri, compresi i preparatori. Aveva detto che se avessi fatto il cleen sheet, l'avrebbe offerta. Aspettiamo la cena David!".