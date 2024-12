COLLAUTO A RFV: "Biraghi? Bravo il club a non rispondere. Parisi ha risposto alla grande"

FirenzeViola.it

Mattia Collauto, direttore sportivo, durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ha parlato così di Fiorentina dopo la vittoria sul Lask per 7-0: "Una partita che non ha storia ma può dare indicazioni importanti, da calciatori che non giocano tanto ma si fanno trovare pronti nel momento migliore. Si ha la sensazione che la Fiorentina in questo momento sia forte nella mentalità, in un processo che è ancora agli inizi. Anche la gara di ieri dà segnali importanti a tecnico e club, va sottolineato che la Fiorentina gioca con grande mentalità, non si limita ai primi gol, ma continua e va avanti. È la strada giusta per diventare una squadra importante".

Dopo le parole di Giuffredi, quella di ieri è una risposta anche all'ambiente?

"Fa parte di un percorso di crescita continua. Va oltre questo tipo di vicissitudini, nel calcio capitano. Ma quando si ha la forza di metterle da parte, passa un messaggio davvero importante. Sono dinamiche che accadono in tutti i club, gli agenti alle volte vanno contro l'interesse del giocatore e non se ne rendono conto. Serve capacità di gestione, queste cose esisteranno sempre: sia il club, la Fiorentina, che Palladino, stanno lavorando bene e tutelando il lavoro della squadra. I risultati si vedono".

Nelle scorse ore avrà seguito la situazione Biraghi. Cosa ne pensa delle parole di Giuffredi?

"Vorrei sottolineare la non risposta del club. Il procuratore fa gli interessi suoi e del giocatore, mentre la società non ha tempo per spendersi anche in queste cose. Sono cose che accadono, l'allenatore è pagato per fare delle scelte e il club deve tutelarlo. La Fiorentina, nella non risposta a Giuffredi, ha fatto la cosa migliore. È un problema da risolvere nel mercato di gennaio, se Biraghi partirà la dirigenza cercherà qualcosa sul mercato, ma sono situazioni che fanno parte del nostro lavoro. Dobbiamo gestire anche queste circostanze e tutelare allenatore e squadre, è ciò che conta di più".

Fosse Parisi come si muoverebbe?

"Guardo il campo: Parisi ha risposto con una prestazione importante ieri. È un giocatore della Fiorentina, davanti a lui ha un giocatore internazionale come Gosens, ma sta rispondendo bene ed è un ottimo giocatore. La Fiorentina ha tanti giocatori che stanno giocando poco, ma quando vengono chiamati in causa rispondono bene. Parisi non è un problema, se poi vuole farlo diventare un problema Giuffredi, questo è un altro discorso".