ROMA, Vittoria 3-0 contro il Braga in Europa League

Termina 3-0 per la Roma la sfida dell'Olimpico tra i giallorossi e lo Sporting Braga. La formazione di Ranieri va a segno sia in apertura di primo tempo, gol di Pellegrini al 10', che in avvio di ripresa con la rete del saudita Abdulhamid. Nella ripresa, più precisamente al 68', il Braga rimane anche in dieci per l'espulsione di Matheus. Nel finale poi chiude definitivamente il match Mario Hermoso. Roma che sale così a quota 9 punti in classifica.