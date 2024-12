BONANNI, Lazio e Fiorentina possono battere chiunque

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato oggi a TMW Radio celebrando le stagioni di Fiorentina e Lazio: "Tanta roba davvero, la Lazio mi piace. E' una squadra che esprime un gioco che posso paragonare quasi all'Atalanta. Lazio, Atalanta e Fiorentina possono battere chiunque oggi. Poi quando vedo giocare Nuno Tavares è uno spettacolo, non so come l'Arsenal se lo sia lasciato scappare. Baroni ha avuto un'opportunità con una società che lo avrebbe tutelato da una società che lo avrebbe difeso in caso di risultati negativi al 100%. Tante società non ti danno modo di lavorare, anche con i giovani, perché c'è l'obiettivo del risultato".

Fiorentina che fa una valanga di gol e convince sempre di più:

"La Fiorentina la vedo che può arrivare in fondo alla Conference League. In Italia vincere è difficilissimo ma sono convinto che Palladino stia facendo un ottimo lavoro. Credo che stia dimostrando la sua crescita".