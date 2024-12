MARTINELLI, Ansia in Pullman. De Gea un maestro

FirenzeViola.it

Il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli ha parlato ai microfoni di Skysport nel post partita di Fiorentina-LASK 7-0. Queste le sue parole: "Serata positiva perché abbiamo vinto e non ho subito gol".

Che emozioni ha provato?

"Ansia in pullman poi in campo ero dentro la mia bolla e sono stato bene. Anche grazie alla squadra".

Che consigli le ha dato De Gea?

"Ieri mi ha chiesto quali guanti usavo. Poi mi ha detto di stare tranquillo che sono forte".

E' rimasto per lui?

"David è sempre stato un idolo e ora è come un maestro. E' stata un emozione vederlo al campo. Appena ho saputo del suo arrivo ho chiamato i miei amici. Cerco sempre di prendere qualcosa da lui sia in campo ma anche nelle cose che fa fuori dal campo".

Da piccolo chi era il suo modello? Quale allenatore le ah dato di più?

"Da ogni allenatore cerco di prendere qualcosa, il principale per me però è stato Quintavalle. Il miei idoli erano Buffon e Donnarumma. Poi l'anno scorso ho avuto Savorani come preparatore che mi raccontava anche come si allenava anche in Nazinale. All'estero mi piacevano De Gea e Courtois".