LAFONT, Diventa un caso per la Nazionale del Burkina Faso

Alban Lafont, ex giocatore della Fiorentina è al centro di un vero e proprio "caso" in Burkina Faso. Il 25enne portiere del Nantes, nato a Ouagadougou ma cresciuto calcisticamente in Francia (ha vestito le maglie delle selezioni giovanili fino all'Under-21), sarebbe stato infatti accusato di aver chiesto soldi alla Federazione per indossare la maglia della nazionale africana.

Una notizia che la stessa Federcalcio burkinabé ha smentito con assoluta fermezza: "Da qualche tempo, il nome di Alban Lafont, portiere dell'FC Nantes nella Ligue 1 francese, alimenta commenti in alcuni ambienti, sulla stampa e sui social network. Si dice che il franco-burkinabè, interpellato dalla Federcalcio con l'intento di convincerlo a vestire i colori del Burkina Faso; avrebbe imposto condizioni finanziarie.

La FBF deplora le affermazioni e le speculazioni infondate che si diffondono e che danneggiano la sua immagine, quella di Alban Lafont e della sua famiglia. Nessuno ignora le qualità di questo giocatore, che potrebbe essere convocato dalla FBF come qualunque altro giocatore con doppia nazionalità per difendere i colori del Burkina Faso. Convinti che la Nazionale del Burkina Faso rimanga aperta ad ogni Burkinabè capace di apportarle un valore aggiunto, ci riserviamo di seguire e stabilire, se necessario, un contatto con tutti i calciatori di talento che soddisferanno le condizioni di selezione per gli Stalloni. Il Comitato Esecutivo tiene a rassicurare l'opinione pubblica sul fatto che il giocatore Alban Lafont non ha mai preteso alcuna somma di denaro per unirsi alla Nazionale. La FBF afferma inoltre di non aver mai condizionato l'inserimento del giocatore con alcuna proposta finanziaria. Il dibattito è chiuso".