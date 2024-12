SANCHEZ, Pronto a tornare con il Napoli? Vede i viola

FirenzeViola.it

Alexis Sanchez è pronto a tornare. Come riporta Tuttoudinese, il cileno si è dichiarato convocabile per la prossima gara dei bianconeri contro il Napoli e quindi potrebbe esserci anche contro la Fiorentina. Ma è pronto per giocare in Serie A? È questa la domanda che Runjaic assieme allo staff medico si sta ponendo, scrive il portale. Il Nino non gioca una gara ufficiale dagli impegni di Copa America con il Cile e lo stesso tecnico tedesco aveva fissato gennaio come data per il suo rientro in campo ma nelle ultime ore stanno crescendo le possibilità che possa tornare anche prima.