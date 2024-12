RANKING UEFA, Viola, Lazio e Roma aiutano. Italia seconda

FirenzeViola.it

L'Italia migliora il suo ranking UEFA stagionale grazie al giovedì europeo. Le tre vittorie su tre partite delle squadre di Serie A tra Europa League (Roma e Lazio) e Conference (la Fiorentina), delle quali una contro una squadra portoghese come il Braga, mettono le ali al nostro Paese nella speciale graduatoria e permettono, almeno per il momento, di tenere a distanza di sicurezza la Spagna, restando alle spalle dell'Inghilterra. Ricordiamo che a fine stagione, i primi due Paesi classificati ottengono un posto in più in Champions League.

RANKING STAGIONALE UEFA 2024/25

1. Inghilterra 13.642

2. Italia 12.109

3. Portogallo 11.775

4. Spagna 11.428

5. Belgio 11.150

6. Germania 10.421

7. Francia 9.928

8. Repubblica Ceca 8.700

9. Svezia 8.156

10. Olanda 8.000