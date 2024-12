FRIEDKIN, Ok della Premier: possono prendere l'Everton

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Friedkin Group è stato sottoposto a un processo normativo dopo aver raggiunto a settembre l'acquisto della quota azionaria del 94,1% dell'Everton, ma ora ha ottenuto l'approvazione della Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport News, l'acquisizione sarà finalizzata la prossima settimana. Intanto i Toffees torneranno in campo domani contro l'Arsenal per il 16° turno di campionato, con l'obiettivo di lasciare le zone meno nobili della classifica in attesa di accogliere a tutti gli effetti i proprietari della Roma.