ILICIC, Joaquin il più forte con cui abbia giocato: da Real

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ad As, Josip Ilicic è tornato a parlare del suo lungo percorso in Italia e, in particolare, dei suoi anni a Firenze, elogiando un compagno incrociato in viola come Joaquin: "In un'amichevole contro il Barcellona, ricordo che Jordi Alba gli disse di non umiliarlo perché erano amici. Lo pregò: 'Fermati o vai altrove perché mi fai fare brutta figura'. Joaquin è il miglior giocatore che abbia mai visto. E anche il più simpatico. Se arrivavi triste all'allenamento lui riusciva a tirarti su di morale. E poi non ho mai visto un giocatore così bravo nell'uno contro uno. Il suo problema era che segnava poco e non faceva tanti assist, ma in campo era uno spettacolo".

Ilicic, attualmente al Maribor, ha esaltato anche il carattere del campione spagnolo: "Alla Fiorentina ci siamo divertiti tanto. Poi la società ha deciso di cederlo e lui ha smesso di allenarsi con noi. Ricordo però che una volta, a causa degli infortuni, l'allenatore lo invitò a rientrare in squadra. Erano 2-3 settimane che non si allenava con noi. Lui ha accettato col sorriso e da quel giorno ha sempre giocato. Era fantastico, da Real Madrid secondo me. Penso sognasse quella maglia prima di andare al Valencia. Nel suo cuore però c'è sempre stata una squadra, il Betis. Non so quante volte mi abbia detto di andare a giocare lì".