FIO-LASK 7-0, Tutto facile. Viola 2° in classifica a 12

Fiorentina-LASK finisce 7-0. Tra viola e austriaci non c'è mai stata partita. Dopo un primo tempo terminato sul 3-0, grazie alle reti di Sottil, Ikonè e Richardson, nella ripresa la formazione di Palladino ha gestito la gara affondando il colpo in alcune occasioni. I gigliati trovano il 4-0 ancora con Sottil, che al 58' mette la palla in rete dopo un batti e ribatti in area su cross di Kouame, e il 5-0 con Mandragora. Il numero 8 gigliato al minuto 69 è stato freddo a segnare dopo una bella triangolazione in area di rigore con Gudmundsson, che a sua volta aveva sfiorato il gol con un bel destro a giro.

A dieci minuti dalla fine del match i gigliati trovano anche il sesto gol grazie all'autorete di Stojkovic, su cui carambola la respinta di Jungwirth sul tentativo di Colpani, mentre di Gudmundsson su rigore è il gol del 7-0.