NUMERI, Viola 1ª italiana a vincere con 7 reti in Europa

Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha reso note alcune statistiche evidenziate da Opta a seguito del successo per 7-0 sul Lask, in Conference League. Di seguito i dettagli:

La Fiorentina è la prima formazione italiana a vincere una gara con almeno sette reti all'attivo (sette vs LASK)

Per la prima volta nella sua storia, la Fiorentina ha realizzato sette reti in un match in competizioni europee (7-0 vs LASK in Conference League).

La Fiorentina è rimasta imbattuta per 11 partite interne consecutive nelle coppe europee (8V, 3N – qualificazioni incluse) per la prima volta dal periodo tra il 1982 e il 1996 (12 in quel caso – 8V, 4N).

Nelle ultime quattro stagioni (dal 2021/22, ossia dal suo rientro alla Fiorentina), Riccardo Sottil è il giocatore viola riuscito più volte a segnare e fornire assist nella stessa partita tra tutte le competizioni: sei, inclusa la gara di stasera contro il LASK.

La Fiorentina è rimasta imbattuta per 19 gare casalinghe di fila tra tutte le competizioni (13V, 6N) per la prima volta dal periodo tra febbraio-novembre 2008 (22 in quel caso – 15V, 7N).

Quella di Riccardo Sottil (09:45’’ vs LASK) è la rete più veloce messa a segno dalla Fiorentina in un match di Conference League a partire da quella realizzata dallo stesso classe ’99 nella competizione (04:04’’ vs Club Brugge, il 2 maggio 2024).

Jonathan Ikoné (10 – frutto di sette reti e tre passaggi vincenti) è solo uno dei tre giocatori della Fiorentina in doppia cifra tra gol e assist in Conference League

Quella di Amir Richardson (vs LASK) è la prima rete realizzata dal classe 2002 nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni da quella contro lo Strasburgo in Ligue 1 (il 1° dicembre 2023 con la maglia del Reims).

Prima doppietta per Riccardo Sottil in carriera considerando tutte le competizioni da quando gioca in Serie A (due gol vs LASK).

Quarta rete per Rolando Mandragora in Conference League – la prima dal 7 marzo scorso contro il Maccabi Haifa.

Tre delle ultime quattro reti messe a segno da Albert Gudmundsson tra tutte le competizioni sono arrivate su rigore (due vs Lazio in Serie A e una vs LASK in Conference League).