SOTTIL, Contento per Martinelli. Mi sento maturato

L'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola riguardo alla vittoria per 7-0 contro il LASK. Queste le sue parole a partire dall'esordio di Martinelli: "Sono contento per Tommy. E' un ragazzo bravissimo, sempre sul pezzo nonostante la sua età e se lo merita. Oggi è una serata speciale per lui e siamo tutti contenti. Si deve godere questo momento con tutti i suoi cari e poi deve tornare a lavorare sul campo come sempre".

Grande prestazione della squadra da subito

"L'approccio è troppo importante, soprattutto quando giochi tante partite vicine. C'è il rischio che uno possa avere dei cali di tensione e invece noi attacchiamo subito la partita. Non è mai facile confermarsi così. Non possiamo mollare questo deve essere sempre il nostro atteggiamento".

Doppietta e tante sgasate per te oggi

"Sì sono arrivato al momento in cui mi sento bene fisicamente e più maturo mentalmente. Non mi voglio accontentare e voglio dare il massimo in ogni gara".

Adesso pensiero a Bologna?

"Sì la gara di oggi era importante perché ci potrebbe permettere di passare direttamente risparmiando così a febbraio qualche partita. Ci godiamo questa serata e domani si riattacca pensando a Bologna che è una gara fondamentale perchè dobbiamo continuare la striscia positiva. Domani torniamo al campo e ricaricheremo le batterie".