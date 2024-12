GOLEADA CON IL LASK. E ORA CHE SFIDA CON ITALIANO, UN TECNICO CHE TANTI TIFOSI VIOLA HANNO GIÀ CANCELLATO. BIRAGHI VIA A GENNAIO, PARISI NON SI TOCCA. BERARDI NON MI CONVINCE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tutto facile con il Lask travolto da una montagna di gol. La Conference nella fase a gironi è una storia di un livello imbarazzante. La Fiorentina ormai è in un’altra dimensione. Comunque l’importante era vincere, anche per portare in dote alla causa Italia preziosi punti Uefa (con cinque squadre in Champions tutto sarebbe veramente possibile). Sottil ancora una volta grande protagonista. E questa è un’ottima notizia. E un applauso al giovane Martinelli che è uscito imbattuto. E ora guardiamo al futuro. Molto più eccitante. La sfida di domenica con Italiano propone mille risvolti. Il suo Bologna mi spaventa. Gli emiliani vanno a mille all’ora. E immagino che Vincenzo pagherebbe per battere la Fiorentina. Sarà un derby dell’Appennino ancora più acceso. Ancora più velenoso. Sono sorpreso per l’atteggiamento dei tifosi viola nei confronti di Italiano. E’ già stato cancellato. Di lui si ricordano soprattutto le finali persi e i tanti gol subiti per mancanza di equilibrio tattico. Il calcio pragmatico di Palladino (e la classifica di Serie A…) piace a tutti. Nessuno ricorda che Italiano a parte i pochi mesi di Vlahovic non ha mai avuto un bomber come Kean o un portiere come De Gea. Però è anche vero che Palladino questi due giocatori li ha indicati e ha fatto di tutto per averli in maglia viola. Resto comunque preoccupato per la gara contro il Bologna. Spero di sbagliarmi.

Capitolo Giuffredi. L’agente ha sbagliato tempo e modi. Tra poche settimane Biraghi chiuderà il suo percorso in maglia viola. Come calciatore non mi ha mai incantato ma come capitano non si è mai nascosto e ha saputo prendersi le responsabilità nei momenti caldi. Mi dispiacerebbe se fosse accompagnato alla porta con l’etichetta di scarso e traditore. Spero che lui si dissoci dal suo procuratore e spieghi il suo stato d'animo ai tifosi. Parisi invece non si tocca. A meno che al suo posto non arrivi Spinazzola che anche da vice Gosens potrebbe dare qualcosa di importante. Comunque per il momento l’agente si metta il cuore in pace, Parisi non si muove a gennaio.

Chiudo con una riflessione su Berardi. Il suo nome è tornato tra i papabili visto che la società viola cerca un esterno d’attacco. Berardi mi è sempre piaciuto ma non credo sarebbe la figura giusta per la squadra viola. Gud è già un Berardi (più giovane) e Sottil crescendo in maniera incredibile. Ero e resto convinto che dopo il problema di Bove la Fiorentina non abbia bisogno di un altro attaccante esterno ma di un grande centrocampista. Il più forte che la società viola si possa permettere a gennaio.