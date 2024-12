PRANDELLI, Rimpiango la panchina del Brescia. Balotelli...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto a Brescia durante la 4° edizione del "Calcio dei bresciani". Tra i tanti temi toccati l'ex Commissario Tecnico della Nazionale ha parlato anche del rammarico di non aver mai allenato il Brescia, la squadra della sua città: "Guardandomi indietro, a 67 anni ho il cruccio di non essermi messo alla guida del Brescia. In verità il presidente Corioni mi ha cercato in due occasioni, ma non si sono create le condizioni per suggellare il matrimonio, in entrambi i casi avevo già chiuso gli accordi con altri club”.

Prandelli poi ha toccato anche il tema Nazionale parlando della sua avventura da Commissario Tecnico e in particolare dell'Europeo del 2012 perso in finale contro la Spagna: "Non avevamo programmato l’avventura nei minimi dettagli e quello fu un grande errore che, tra logistica e vari contrattempi evitabili, rovinò la prestazione nella gara per il titolo persa con la Spagna. Balotelli? L’ho sempre considerato un bravo ragazzo e sono felice che sia di nuovo in Serie A. Mi piacerebbe potesse scrivere una bella favola per chiudere la carriera”.