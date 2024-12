NASTASIC, Firenze tappa più importante della mia carriera

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Matija Nastasic non dimentica i suoi anni alla Fiorentina e in un'intervista a Cronache di Spogliatoio dice: "Firenze rimarrà sempre nel mio cuore. Sono arrivato a 18 anni, dal mio paese. Ero giovanissimo, è stata la tappa più importante della mia carriera. Vlahovic? Per me è tra i 3 attaccanti più forti al mondo. Raramente ho visto giocatori con un’attitudine al lavoro maggiore della sua.

Quando si è trasferito alla Juventus è stato un grande passo, e penso che abbia dimostrato il suo talento. È ancora giovane, poi. Abbiamo giocato insieme e ha un talento enorme. Non si vedono spesso giocatori così forti. Critiche? Conoscendolo, lo motivano e basta".