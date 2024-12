TUTTOSPORT, Serata gelida, Viola gol-machine: 58 in 22 gare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina si assicura almeno i playoff di Conference League, in attesa dell'ultima giornata a Guimaraes. Contro il tenero Lask è stata esagerata, con una vittoria per 7-0 (la differenza reti può rivelarsi decisiva) che ha scaldato i tanti tifosi presenti nonostante la serata gelida, scrive Tuttosport il giorno dopo. Una curiosità: è la terza volta nella storia del club che la Fiorentina vince con un punteggio così rotondo, l’ultima è stata ben 54 anni fa, con lo scudetto sul petto. La squadra di Palladino si conferma una macchina da gol: ben 58 quelli realizzati nelle prime 22 partite stagionali fra campionato e coppe, 14 i marcatori.

Una rosa, quella viola, che il suo allenatore ridisegna lasciando fuori vari titolari (Dodo, De Gea, Comuzzo, Gosens, Adli, Colpani, Beltran e Gudmundsson, gli ultimi tre entrano nella ripresa insieme al debuttante classe 2005 Harder), confermando Kean con Ikone, Kouame e Sottil (in fase d’attacco la squadra sfodera un super offensivo 4-2-4) e rilanciando fra gli altri quel Parisi coinvolto mercoledì nello sfogo del suo agente, lo stesso di Biraghi escluso per scelta tecnica e ieri sera in tribuna. Tra i pali il diciottenne Martinelli: per lui un debutto europeo immacolato. "Dopo lo choc di Bove ora siamo tornati, perché Edo sta bene - dice Palladino -. Siamo scesi in campo con lo spirito giusto, godiamoci questa vittoria e poi ci concentreremo sulla trasferta di Bologna".