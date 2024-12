FIORENTINA-LASK 7-0, Rivivi il live di FirenzeViola.it

Fonte: dal Franchi - A. Di Nardo

Uno spettacolo tragicomico per pochissimi intimi si conclude così. Alla fine la Fiorentina vince ed è a un passo dalla qualificazione agli ottavi, dove (si spera) il livello si alzerà. Un saluto da Alessandro Di Nardo e buona serata.

Da sottolineare la sciarpata dei 700 tifosi del Lask, che cantano e ballano sul 7-0. Questo sì che è un bello spot per la Conference. Verrebbe da abbracciarli uno a uno.

FINISCE QUI! FIORENTINA BATTE LASK 7-0, OGNI ALTRO COMMENTO SAREBBE SUPERFLUO. Un brutto spot per la Conference League, l'ennesima bella prestazione dei ragazzi di Palladino, anche se il livello inquietante degli avversari non glorifica più di tanto i viola.

92' - Revisione Var abbozzata, ma giusto così. Si ricomincia dopo il fuorigioco dell'ivoriano.

92' - INCREDIBILE! KOUAME DA SOLO DAVANTI ALLA PORTA VIENE STESO. L'arbitro fischia rigore ma poi viene richiamato per segnalare fuorigioco. Non c'è verso.

91' - Concessi due minuti di recupero. Si giocherà fino al 92'.

90' - Parte la sciarpata dei pochissimi presenti. Ormai la partita non esiste più (ammesso ci fosse mai stata).

88' - In una festa a cui sono stati invitati davvero tutti, rimane in disparte Christian Kouame, che pur con 88 minuti in campo, da attaccante, non ha centrato la porta. Nel suo piccolo, un record per l'ivoriano.

86' - Va Gud col saltino, e col destro: pallone da una parte, portiere dall'altra. Gol che sottolinea ulteriormente l'abisso tra le due squadre.

85' - ALBERT GUDUMUNDSSON! L'ISLANDESE GLACIALE DAL DISCHETTO! 7-0

84' - Sul dischetto va Albert Gudmundsson....

83' - ANCORA FIORENTINA! Beltran viene atterrato in area, l'arbitro mette da parte la pietà e concede il rigore...

82' - Al Lask va davvero tutto male, anche quando Jungwirth respinge sul tiro a botta sicura di Colpani, la carambola finisce sui piedi di Stojkovic e finisce dentro. Verrebbe da abbracciare lui e tutti i calciatori di Schopp.

81' - 6-0 TRAGICOMICO, CON L'AUTORETE DI STOJKOVIC.

77' - Viola a un passo dal sesto, prima con Beltran (imbeccato con un'altra palla illuminante nel corridoio di Gudmundsson (respinge Jungwirth), poi, su successiva ribattuta, con un sinistro secco di Parisi, a lato.

76' - In questo finale Harder si mette a centrocampo, accanto a Mandragora, con Gudmundsson più avanti; a destra, sulla trequarti, c'è Colpani, dall'altra parte (nella posizione che è stata di Bove) Beltran. Davanti Kouame.

75' - Termina anche la partita di Richardson: dentro il numero 64 Harder, al debutto in prima squadra.

71' - E' partita la ricreazione al Franchi: ci prova anche Colpani con un'improbabile sforbiciata, pallone colpito male che finisce sul fondo.

70' - Extrapass degno di Kevin De Bruyne per Gud, che riceve in area da Mandragora, mette a cecce il difensore fintando il tiro e scaricando invece per lo stesso centrocampista, che chiude il passaggio di ritorno in spaccata, segnando il punto esclamativo della serata.

69' - GENIALATA DI GUDMUNDSSON PER MANDRAGORA! POKERISSIMO VIOLA!

67' - Applausi anche per Ikone, che lascia il campo a Colpani.

66'- Ci prova Gudmundsson: gran destro dal limite, a lato di mezzo metro.

63' - Fiorentina sul velluto: cross di Parisi, sponda volante di tacco per Beltran che prende controtempo i compagni e pallone che si perde.

60' - Fiorentina col pilota automatico. Punteggio e qualificazione in ghiaccio, adesso questa mezz'ora finale servirà soprattutto per mettere minuti nelle gambe di Gudmundsson.

59' - Doppio cambio viola: fuori Riccardo Sottil e Moise Kean, dentro Albert Gudmundsson e Lucas Beltran.

58' - Ancora una volta tutto troppo facile: cross di Kouame dalla destra, pallone che finisce sui piedi di Sottil che, da tre metri, può stoppare, concludere col sinistro, prendere la ribattuta dopo una respinta di un difensore avversario, sistemarsi il ciuffo e spedire in rete il quarto gol della serata viola (quarto anche per lui in stagione).

57' - ANCORA RICCARDO SOTTIL! 4-0 E DOPPIETTA DEL NUMERO SETTE! Fiorentina in ciabatte contro quello che rimane del Lask.

52' - Cambia ancora Schopp: finisce la gara di Entrup, dentro Ljubicic.

51' - L'impressione è che la Fiorentina possa andare in porta a ogni azione e senza dover fare troppo.

50' - Azione insistita della Viola: prima Kouame non sfonda, poi ci prova Ikone, che salta bene il primo avversario ma al momento di accelerare in area si allunga il pallone, che finisce sul fondo.

48' - Sottil ancora all'uno contro uno, una costante, pallone poi scodellato in mezzo per Kean e intervento decisivo di testa di Talovierov.

47' - Un nuovo volto anche nel Lask: esce Bogarde, dentro Horvath.

46' - Cambio all'intervallo per la Fiorentina: fuori Ranieri, dentro Moreno.

46' st - SI RIPARTE! Ricomincia Fiorentina-Lask.

19.53 - Squadre di nuovo in campo. Un cambio per i viola, tra poco si ricomincia!

19.37 - Piccola pausa: squadre negli spogliatoi, tra poco si ricomincia dal punteggio di 3-0 per la Viola!

FPT - Tutto troppo facile per la Fiorentina, che passa senza sudare con la rete di Sottil, poi la gestisce e arrotonda il punteggio con Ikone e Richardson (primo gol in viola per lui). Ma le reti, complici anche i limiti abissali a livello difensivo del Lask, potevano essere anche di più.

48' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! VIOLA AL RIPOSO COL TRIPLO VANTAGGIO.

47' - TRAVERSA DI KEAN! Il numero venti ci sta provando in tutti i modi a iscriversi al tabellino marcatori e su suggerimento di Kouame surclassa il diretto marcatore con un gran controllo di tacco, sparando a botta sicura ma pizzicando la traversa a Jungwirth battuto.

46' - OCCASIONE KEAN! Ikone accelera in contropiede, rompe un raddoppio e alla rga per Kean, che si beve il primo avversario, con un gran gioco di prestigio entra in area e trova anche lo spazio per concludere col mancino, Jungwirth respinge in angolo.

45' - Saranno concessi 4' di recupero. Si giocherà quindi fino al 49'.

44' - Jovicic abbatte Sottil all'altezza del centrocampo: fallo e primo giallo dell'incontro per il mediano del Lask.

43' - Quando ci avviciniamo al finale del primo tempo, la differenza di valori in campo sembra imbarazzante. Fiorentina sul triplo vantaggio senza aver mai ingranato la seconda.

41' - Lask che si affaccia di nuovo in area appoggiandosi sulla fisicità di Zulj: il capitano degli austriaci lavora bene spalle alla porta, poi viene murato nel tentativo in porrta da un ottimo rientro di Kayode, che chiude in scivolata.

40' - Tutto elementare per i ragazzi di Palladino: punizione di Sottil col destro a rientrare, sul secondo palo spunta Richardson, che stacca il giusto per indirizzare di testa, all'angolino alla sinistra di Jungwirth, il tris viola.

39'- 3-0 FIORENTINA! A SEGNO ANCHE AMIR RICHARDSON DI TESTA!

38' - Sottil supera di slancio Smolcic, che lo abbatte. Altra punizione sulla trequarti per la Viola.

36' - Primo angolo conquistato dal Lask, su incursione caparbia di Zulj, che vince due rimpalli e poi viene chiuso da Quarta. Dalla bandierina nessun problema per la difesa viola.

34' - Tentativo dal limite per il Lask: ci prova Bogarde, destro di prima intenzione forte ma sballato, pallone che finisce alto di tre-quattro metri.

31' - Grande discesa di Quarta: il Chino aggancia un lancio del Lask e si butta palla al piede sulla corsia di sinistra, supera un avversario che lo stende e guadagna una punizione sulla trequarti.

30' - Ora la Viola prova a esplorare anche la corsia di destra: scatto di Ikone, che si guadagna un angolo, il terzo. Dalla bandierina sempre Mandragora, corner battuto corto che provoca l'uscita sicura di Jungwirth in mezzo all'area.

28' - Buona combinazione Sottil-Parisi, traversone del numero sette respinto. La Fiorentina sfonda quasi sempre dalla corsia di sinistra.

27' - Fiorentina in controllo del risultato e del ritmo. Possesso prolungato degli uomini di Palladino.

25' - Secondo intervento di Martinelli: Stojvokic viene liberato in area e colpisce col sinistro, tiro centrale facilmente bloccato dal classe 2006.

23'- Su pressing di Kean, Talovierov sbaglia il retropassaggio, Kouame anticipa Jungwirth, lo circumnaviga e appoggia la palla a Ikone per il più facile dei gol. Sinistro a porta vuota e 2-0 viola!

22' - RADDOPPIO VIOLA SU HARAKIRI DEL LASK! Kouame salta il portiere, Ikone la appoggia nella porta vuota.

19' - Combinazione complicata in area per la Viola: imbucata di Sottil, Ikoné lascia scorrere per Kouame, che premia col tacco nello stretto Kean, destro murato e pericolo che sfuma. Ma i quattri davanti si cercano e si trovano.

16' - Ikoné strappa palla al piede ma al momento del passaggio in verticale per Kouame sbaglia la misura del passaggio e Jungwirth chiude in uscita. I pochissimi presenti rumoreggiano.

14' - Altro angolo conquistato dalla Fiorentina, con la discesa di Kayode. Dalla bandierina va di nuovo Mandragora, mancino a rientrare allontanato dal Lask.

12' - PALO DEL LASK! Pastrocchio di Kayode, che nel tentativo di far sponda di petto a Martinelli tocca troppo corto, irrompe Entrup che anticipa l'uscita del portiere di casa e da pochi passi spara sulla traversa, poi Parisi allontana non senza qualche problema.

11' - Su cross dalla destra di Kouame che attraversa tutta l'area, sponda di Fabiano Parisi, e sinistro da pochi passi, al volo di Riccardo Sottil.

10' - VANTAGGIO FIORENTINA! Riccardo Sottil, col sinistro, per il terzo gol stagionale e l'1-0 viola!

6' - Primo angolo conquistato da Moise Kean, con una conclusione rimpallata che finisce sul fondo.

5' - OCCASIONISSIMA IKONE! Su anticipo alto di Ranieri e verticalizzazione improvvisa per il francese, che controlla e spedisce fuori da ottima posizione.

4' - RETE ANNULLATA! Revisione Var che cancella l'1-0 per una posizione di fuorigioco. Il punteggio torna quello di partenza e si riparte con una punizione per il Lask.

3' - E' bastato pochissimo per scoperchiare la linea difensiva del Lens: lancio velleitario di Mandragora che gli austriaci lasciano sfilare, Kouame in area sfiora il pallone e col suo intervento manda in confusione il portiere ospite, sul pallone arriva Kean che a porta vuota mette dentro.

2' - SUBITO MOISE KEAN! PRIMO AFFONDO E PRIMO GOL VIOLA, FIORENTINA IN VANTAGGIO!

1'- PARTITI! Comincia Fiorentina-Lask!

18.44 - Squadre in campo. Inno della Conference League e tra poco si comincia!

18.43 - Clima freddo e glaciale. Il Franchi è semideserto e si sentono solo i settecento tifosi austriaci.

18.40 - Le formazioni ufficiali: FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikonè, Kouame, Sottil; Kean. A disp.: Terracciano, De Gea, Dodo, Beltran, Gudmundsson, Comuzzo, Gosens, Moreno, Colpani, Adli, Harder, Rubino. Allenatore: Palladino



LASK (4-3-3): Jungwirth; Bogarde, Talovierov, Smolcic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup, Flecker. A disp.: Lawal, Schillinger, Galvez, Renner, Ljubicic, Horvath, Haider, Taoui, Midzic. Allenatore: Schopp

18.38 Buonasera amici di FirenzeViola.it! Benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Lask, gara valevole per la quinta giornata di Conference League. Viola che con una vittoria sarebbero quasi certi della qualificazione agli ottavi; il Lask cerca punti per tentare un passaggio del turno in questo momento proibitivo (gli austriaci hanno racimolato solo 2 punti).