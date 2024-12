COR.SPORT, Parisi, poche ragioni per partire. Sottil evoluto

FirenzeViola.it

Dopo il perentorio successo per 7-0 della Fiorentina contro il Lask, sul Corriere dello Sport-Stadio si è espresso così l'opinionista Alberto Polverosi: "Piegare i fragilissimi austriaci è stato un compito da ragazzi, ma continuare ad attaccare per segnare ancora e ancora è il frutto della mentalità della squadra di Palladino. [...] Il doppio centravanti è stata la nuova mossa del tecnico, Kouame non dietro ma al fianco di Kean, e due ali d’attacco come Ikoné e Sottil, 4-2-4 si può dire. Il risultato dell’esperimento è stato soddisfacente, favorito però dalla pochezza del Lask e dalla timidezza della sua difesa: questa squadra, in Italia, fatica in Serie B".

Prosegue Polverosi sulla Fiorentina: "Ottimo lavoro sull’asse di sinistra Parisi-Sottil. Parisi era entrato, suo malgrado, nella bufera del caso-Biraghi, ma l’ex empolese finora si è ritagliato (meritandolo) un po’ di spazio, è titolare in Conference e se un giorno Gosens dovrà riposare sarà lui il sostituto. Ragioni per andarsene a gennaio ce ne sono poche. Ha spinto tanto, trovando sempre i tempi giusti per l’intesa con Sottil, che ha segnato un gol splendido (mezza girata al volo) proprio su cross di Parisi. Quanto a Sottil, ha dato a Palladino la risposta che voleva, con una doppietta, un assist e un lavoro consistente su tutta la fascia: per il posto che purtroppo Bove ha lasciato libero, la prima scelta è lui. Ed è giusto sottolineare l’evoluzione di questo ragazzo, un tempo circondato dalla diffidenza della gente (anche per sue responsabilità) e ora, grazie a Palladino che ha puntato molto su di lui, può uscire dal campo fra gli applausi dei tifosi come è successo ieri".