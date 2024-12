FATTORI A RFV, Ecco perché Italiano non mi piace

L'ex viola Sauro Fattori è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro', per commentare la prossima partita della Fiorentina contro il Bologna: "Io sono sempre stato un po' polemico con Italiano per la gestione della partita, non per come preparava la squadra. Ha fatto buoni risultati ma reputo Italiano meno bravo di quanto lo reputano altri. L'ho sempre visto integralista ed è questo che non mi piaceva, soprattutto perché un allenatore deve trovare soluzioni invece a livello tattico non le cerca".

Pericoloso andare a Bologna?

"Io ho visto un buonissimo Bologna con la Juventus, con sempre i soliti errori di Italiano. Facevo il tifo per lui perché ci allontanava la Juve. Ma ha cambiato quando stava dominando e pareva avesse fatto le sostituzioni per Motta, non per il Bologna. Sostituendo Castro e Odgaard ha fatto un piacere alla Juventus. Non sono gli schemi a contare, ma i giocatori: chi vince e perde è il giocatore, l'allenatore deve solo trovare soluzioni. Non legge le partite come vorrei".

