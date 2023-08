DA VIENNA, Il quarto d'ora del Rapid: 100 anni di applausi

Fonte: Niccolò Righi

La Fiorentina si appresta a scendere in campo nel playoff di Conference League all'Allianz Stadion di Vienna. Un match che, almeno per la gara d'andata, verrà giocato solo sul campo e non sugli spalti, in virtù della squalifica che il tifo viola ha rimediato durante la Finale di Praga della scorsa stagione.

A tal proposito, una delle peculiarità del tifo organizzato rapidler, è quello che in patria chiamano "Rapid Viertelstunde", che in italiano potremmo tradurre come "Quarto d'ora del Rapid". Si tratta di un lungo e cadenzato applauso che i supporters biancoverdi riservano alla squadra negli ultimi 15 minuti di gioco, in segno di rispetto per lo spettacolo a cui hanno assistito. E' una pratica antichissima, addirittura nel 1911 i giornali dell'impero austro-ungarico raccontavano questo famoso "quarto d'ora finale". Vedremo giovedì se questa prassi verrà ripetuta, con la speranza che si tratti di un applauso rivolto, soprattutto, ai ragazzi di Vincenzo Italiano.