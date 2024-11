DODO, I complimenti a Kayode per il suo "Golden Boy"

Dopo la vittoria del premio "Golden Boy" nella categoria come miglior Under-21 italiano, anche Dodo ha voluto fare i propri complimenti a Michael Kayode. Il brasiliano, che questa sera contro il Pafos si accomoderà in panchina in favore probabilmente del classe 2004, ha postato sul suo profilo Instagram una storia dove, riprendendo l'immagine che certifica il premio vinto dal compagno di squadra, ha aggiunto il commento: "Il mio fratellino" con tanto di applausi e l'emoticon di un cuore. Nessuna rivalità in casa Fiorentina, dunque, sulla fascia destra ma solo tanta amicizia. Ecco la foto in questione: