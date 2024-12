DALLA CROAZIA, Gattuso senza barba dopo 22 anni

Gennaro Gattuso, senza barba, per la prima volta dopo 22 anni. Le immagini che arrivano dalla Croazia stanno facendo il giro del mondo: Ringhio, oggi allenatore dell'Hajduk Spalato, si è mostrato in modo inedito rispetto a come tutti lo conosciamo: senza barba. Il motivo è legato a un'iniziativa benefica. Beard Auction, a cui hanno aderito diversi personaggi sportivi e non, è un evento partito dai social che ha come obiettivo la raccolta di fondi per la lotta contro il cancro. Gattuso di certo non si è sottratto. Quest'anno, nell'ambito della campagna sono stati esaminati più di 350 uomini, fino a raccogliere 150.000 euro.

Gattuso ha scherzato nel video in cui viene ritratto mentre il barbiere di turno si prodiga a rasargli la barba: "Ma che ca**o fai tu?". Poi al sito ufficiale dell'Hajduk rilascia alcune dichiarazioni importanti: "Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida perché si tratta di un'azione umanitaria molto importante – ha spiegato l'allenatore -. Non mi rado la barba da 20 anni, ma sono felice di farlo per beneficenza. Dobbiamo raccogliere almeno 10mila euro e mi sto radendo", ha spiegato l'ex tecnico di Milan e Napoli che ha dunque mantenuto la sua promessa.

Ecco la foto dai canali ufficiali dell'Hajduk: