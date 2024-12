MATTINO, Biraghi-Napoli per gennaio. Folorunsho dentro

FirenzeViola.it

Dopo la rottura delle scorse ore con la Fiorentina, a seguito dell'esclusione nella gara contro il Lask e delle dichiarazioni ai nostri taccuini dell'agente Mario Giuffredi, Cristiano Biraghi è finito sul mercato e lo stesso procuratore ne avrebbe già discusso con Giovanni Manna, ds del Napoli, ipotizzando un accordo fino al 2026 per il laterale.

A riportare la notizia è Il Mattino, che spiega come la società partenopea abbia già fatto sapere all’agente del calciatore che potrebbe essere interessata all'operazione. Come spiega il quotidiano, la trattativa potrebbe coinvolgere anche un calciatore che piace molto alla Fiorentina, ovvero quel Michael Folorunsho che sta trovando pochissimo spazio in questa stagione in azzurro dopo il grande campionato con l’Hellas.