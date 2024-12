VIOLA, Mai così tanti punti in 14 giornate nell'era dei 3 pt

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Una vittoria che segna un prima e un dopo in casa Fiorentina. Non solo la squadra, con 8 vittorie consecutive, eguaglia il proprio record in Serie A, ma, nell’epoca dei tre punti, non era mai stato registrato un avvio di campionato così positivo. Come ricordato dalla Fiorentina stessa attraverso un post su X, la formazione di Palladino non aveva mai superato quota 30 punti dopo 14 giornate (attualmente la Fiorentina ne ha 31 in campionato). Ecco il dato: