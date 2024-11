PAFOS, La storia dello stemma e dell'eroe Pallikarides

© foto di Charis Tsevis

La pagina social Cronache di Spogliatoio, in un suo contenuto video, ha spiegato cosa si nasconde dietro lo stemma del Pafos, squadra che la Fiorentina affronterà questa sera alle 21 nella quarta giornata della fase campionato della Conference League. Il volto che si cela in chiaro-scuro al centro del logo del club è quello di Evagoras Pallikarides, poeta cipriota-greco nato nel 1938 che divenne presto eroe nazionale del suo Paese per aver boicottato l'elezione della regina Elisabetta II all'inizio degli anni '50 e lottò per la liberazione britannica dall'isola di Cipro, finendo dopo una serie di peripezie per essere arrestato e giustiziato all'età di 19 anni.

Pallikarides è così visto a Cipro ancora oggi un eroe nazionale ed esempio di libertà al punto tale che dal 2014 il Pafos lo ha inserito nel suo stemma.