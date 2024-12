FIO-LASK 3-0, Dominio viola nei primi 45 minuti di gioco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina chiude sul 3-0 un primo tempo dominato sia sul piano del gioco che delle occasioni. Dopo essersi visti annullare il gol del vantaggio nei primissimi minuti di gioco per un fallo di mano da parte di Kean, i gigliati trovano la rete dell'1-0 al 10' con Sottil. L'esterno classe 1999 ha chiuso in porta da centro area un cross di Parisi che, al volo, ha rimesso in mezzo un lancio sul secondo palo di Kayode. Al 22' poi è Ikonè, che ad inizio partita aveva sbagliato un'ottima occasione su assist di Ranieri, a siglare il raddoppio. Tutto facile per il francese che a porta vuota ha messo in rete su servizio di Kouame.

Da sottolineare il lavoro dell'ivoriano che, dopo aver recuperato un retropassaggio corto di Talovierov, ha scartato Jungwirth prima di servire Ikonè. Nel finale la terza rete porta la firma di Richardson che di testa, sugli sviluppi di una punizione, trova il suo primo gol in maglia viola. Unico brivido per i viola un retropassaggio di petto sbagliato da Kayode sul quale prima Martinelli, poi la traversa e infine Parisi salvano il risultato. Nei minuti di recupero gli uomini di Palladino sfiorano per due volte il poker con Kean che prima viene fermato dal portiere avversario e poi dalla traversa.