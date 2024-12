FIO-LASK 1-0, Sottil sblocca il match al 10': viola avanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Al 10’ la Fiorentina passa con merito in vantaggio grazie a Riccardo Sottil! Azione in profondità dei viola, con la palla di Kayde che dalla destra arriva sulla sinistra per Fabiano Parisi che arriva a fondo campo e mette al centro, trovano il numero 7 che ha solo bisogno di spingere in rete il pallone per sbloccare la partita: 1-0 al Franchi!