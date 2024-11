DOVERI, Con lui i viola non perdono in campionato dal 2019

E quindi sarà Daniele Doveri a dirigere il big match di domenica pomeriggio tra Fiorentina e Inter. Sono 28 i precedenti tra il prossimo arbitro con i viola con una bilancio complessivo di 15 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte. La giacchetta nera della sezione di Roma non dirige un match dei viola addirittura dal febbraio 2023, quando la Fiorentina di Italiano eliminò ai Quarti di Coppa Italia il Torino grazie alle reti di Jovic e Ikoné.

L'ultima sconfitta che lo ha visto protagonista in una partita della Fiorentina risale sempre alla Coppa Italia, quando la Juventus eliminò i gigliati nell'aprile del 2022. Per risalire all'ultimo ko in campionato, tuttavia, dobbiamo procedere a ritroso fino al marzo 2019, con la Fiorentina di Pioli battuta a Cagliari per 2-1.