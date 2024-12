ACCADE OGGI, Viola vince ad Anfield: è la seconda italiana a riuscirci

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come ricordato anche dalla Fiorentina sui propri canali social, oggi ricorre l'anniversario dalla vittoria che la squadra di Cesare Prandelli ottenne a Liverpool in Champions League. Era il 9 dicembre 2009 e i viola nel secondo tempo ribaltarono il vantaggio Reds di Benayoun, grazie alle reti di Martin Jorgensen e Alberto Gilardino, con quest'ultimo che in pieno recupero fece esplodere i tifosi e permise ai gigliati di diventare la seconda squadra italiana, dopo il Genoa nel 1992, a vincere nel tempio del calcio di Anfield. La prima a vincere a Liverpool in Champions League.