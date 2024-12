CATALDI, Segna (quasi) solamente da lontano. Il dato

Danilo Cataldi ha ormai reso i gol da fuori area il suo marchio di fabbrica, confermandolo anche oggi con la rete decisiva contro il Cagliari. Il centrocampista, a suo agio nel colpire da lontano, domina questa particolare statistica come evidenziato da Opta Paolo. Tra i giocatori con almeno cinque gol in Serie A dal 2016, Cataldi vanta la più alta percentuale di reti segnate da fuori area: ben l’82% (9 su 11). Un dato che certifica la sua abilità nei tiri dalla distanza.



82% - Among players with at least five goals from 2016 onwards in #SerieA , Danilo Cataldi is the one with the highest percentage of goals from outside the box: 82% (9/11). Accuracy.#FiorentinaCagliari