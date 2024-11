FOTO, Gudmundsson a Reggio per l'Italbasket

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di ritornare sui campi di Serie A, Albert Gudmundsson si fa vedere sul parquet: l'islandese è infatti presente stasera al Pala Bigi di Reggio Emilia per assistere a Italia-Islanda, gara valida per le qualificazioni a EuroBasket 2025. E nel prepartita il numero dieci della Fiorentina ha avuto anche il tempo per scambiare la maglia con Amedeo Tessitori, centro degli azzurri che ha ricevuto la numero dieci targata 'Albert' regalando all'ex Genoa una canotta della nazionale italiana. Ecco le foto pubblicate sui social.