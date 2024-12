FIO-LASK 0-0, Gol viola, anzi no: Var annulla per mano

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gol della Fiorentina, anzi no: dopo 1’ la squadra di Palladino si era portata già in vantaggio grazie al gol di Moise Kean ma la squadra arbitrale ha annullato tutto per un tocco di mano del numero 20 viola. L’azione era stata iniziata da Richardson, che ha servito Kouame, abile di testa a eludere il portiere del Lask favorendo il tiro di Kean a porta vuota per l’1-0 che però il Var ha annullato.