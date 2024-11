SOCIAL, Kean e Leao insieme? Lo spoiler sulla canzone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Moise Kean-Rafa Leao. Una coppia d'attacco potenzialmente devastante pronta a duettare, ma sul palco. A poche ore dall'annuncio della pubblicazione di un album da parte del centravanti della Fiorentina (qui i dettagli), il numero dieci nel Milan ha pubblicato un possibile spoiler riguardante una traccia del disco di Kean. 'Big Dawg', questo il file condiviso nelle storie da Leao, accompagnato dalla didascalia: "Dite a tutti che stiamo arrivando".

Possibile feat in arrivo? I due fuoriclasse condividono un'amicizia che va oltre al campo e si basa soprattutto per la passione condivisa per l'hip hop. Anche Leao, come Kean, ha pubblicato alcune tracce (addirittura un album tutto suo, nel 2022, dal titolo 'Begging') e il centravanti viola qualche tempo fa aveva annunciato una futura collaborazione col portoghese. Kean e Leao, o meglio Way 45 (Leao) e KMB (Kean) - pronti a prendersi la scena.