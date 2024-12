SITUAZIONE BIRAGHI RIENTRATA. E PARISI È DESTINATO A RESTARE

Fonte: Luciana Magistrato

La situazione legata a Cristiano Biraghi è rientrata dopo giorni piuttosto caotici. Il giocatore tornerà ad allenarsi regolarmente con la squadra in attesa di capire cosa accadrà a gennaio, quando una sua partenza è in ogni caso praticamente scontata. Come raccolto da Firenzeviola.it però, per tutte e due le parti ora conta il bene della squadra cosa che neanche il giocatore ha mai messo in discussione come ha dimostrato la sua presenza allo stadio ieri.

Certo ci sarà un chiarimento con l'agente Mario Giuffredi che dopo l'esclusione dell'ex capitano della Fiorentina dai convocati per la partita di Conference League contro il Lask aveva tuonato contro Palladino e questa scelta, minacciando anche di portare via Parisi, protagonista poi in campo ieri sera. La società è il tecnico hanno però capito che sono state parole dette a caldo, di pancia e non preparate.

Proprio Giuffredi è atteso al Viola Park già nei prossimi giorni. Biraghi però non è fuori rosa e si allenerà regolarmente in vista dei prossimi impegni della squadra viola, anche se bisognerà vedere se Palladino lo inserirà nella lista dei convocati per il Bologna. In ogni caso, tra 20 giorni circa aprirà la sessione invernale e arriverà con tutta probabilità l'addio del giocatore che vorrebbe giocare di più e per questo è destinato a salutare Firenze.

Parisi non si dovrebbe muovere - Chi non dovrebbe salutare Firenze invece è Fabiano Parisi, tirato in ballo proprio da Giuffredi ma con un contratto con la Fiorentina fino al 2028. Ad oggi non si prospettano cessioni anche perché con l'addio di Biraghi la Fiorentina ha bisogno di un vice Gosens e il profilo di Parisi in questo senso viene ritenuto adeguato. A meno di offerte monstre.