ARGURIO A RFV, Firenze è l'ambiente adatto per Arthur

Il direttore sportivo Christian Argurio ha parlato a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Chi si Compra: "Arthur è un giocatore con un passato importante, nonostante in questi ultimi anni ha avuto delle evidenti difficoltà. Penso che alla Fiorentina possa far bene, trovando l'ambiente adatto per risollevarsi dalle difficoltà che ha dovuto passare. Sono fiducioso per quanto riguarda le scelte fatte dalla dirigenza viola, compresa quella dell'acquisto del centrocampista brasiliano".

Secondo qual è il fattore fondamentale per un buon calciomercato?

"Le capacità dirigenziali di un club sono diventate un fondamentali in chiave di calciomercato, soprattutto quando si parla di squadre che vantano un certo capitale a disposizione; pensiamo al caso del Milan o del Napoli negli ultimi due anni. Penso che anche il lavoro svolto dai dirigenti della Fiorentina sia stato buono e di livello, non dimentichiamo che in una stagione la squadra si è guadagnata la possibilità di giocare due finali, cosa che non succedeva da anni".

Qual è la sua opinione su Dusan Vlahovic?

"Secondo me è un buon giocatore, a maggior ragione se si considera la giovane età. Penso comunque che nonostante quello che è il suo talento, in circolazione ci siano giovani in grado di fargli tranquillamente concorrenza. Non so se la Juve è l'ambiente adatto a lui, ovviamente questo dovrà valutarlo la società bianconera. Di certo passare dalla Fiorentina a vestire la maglia della Juventus comporta un aumento di responsabilità notevole che non sempre è facile da gestire. Quest'ultima stagione non è stata molto positiva per lui, c'è da dire che la squadra ha attraversato e tutt'ora attraversa un momento difficile che non dipende assolutamente dalle prestazioni dell'attaccante serbo".