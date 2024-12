FANTINI A RFV, Berardi ciliegina sulla torta. Punterei sulla Conference. Domenica viola leggermente favorita

FirenzeViola.it

Il doppio ex di Fiorentina e Bologna Enrico Fantini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue dichiarazioni a partire dal mercato: "Il mercato di gennaio deve essere d'aiuto. Sono d'accordo sul fatto che bisogna prendere giocatori pronti. Palladino non può perdere di nuovo due mesi come ad inizio stagione per capire come far giocare la Fiorentina. Berardi sarebbe ideale per il modo di giocare dei viola. Lui potrebbe davvero essere la ciliegina sulla torta. Nell'ultima gara ha segnato una doppietta. E' un giocatore di qualità che si sta ritrovando dopo l'infortunio. La Serie A è la categoria che gli compete e la deve recuperare".

Campionato e Conference League cosa ne pensa del doppio impegno?

"Le correnti di pensiero sono diverse. Io penso che finché si può si deve provare a rimanere in una competizione cercando di mettere sempre in campo la formazione migliore. Io fossi Palladino continuerei ad insistere sulla Conference League. Sono professionisti e vengono pagati per fare del loro meglio in tutte le competizioni".

Dentro ad uno spogliatoio quale può essere il pensiero dei giocatori?

"Spesso il pensiero di un giocatore passa attraverso le idee e le scelte del proprio allenatore. Conte in Coppa Italia contro la Lazio ha messo chi aveva giocato di meno e probabilmente i calciatori hanno recepito come messaggio il poco interesse del tecnico verso la competizione. Se Palladino opta per qualche cambio ma senza fare una rivoluzione totale allora l'atteggiamento dei giocatori potrebbe essere quello giusto".

Che gara si aspetta domenica tra Bologna e Fiorentina?

"Mi aspetto una gara equilibrata. Il Bologna sta facendo bene in campionato ora. La Fiorentina non è partita benissimo ma adesso vola quindi il match sarà equilibrato. L'ago della bilancia a mio avviso pende dalla parte della Fiorentina che davanti ha giocatori veramente forti".