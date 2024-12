FOTO FV, Visite per Knutsen: bomber che ricorda Haaland

Fonte: Luciana Magistrato e Giacomo A. Galassi

Visite mediche svolte questa mattina da parte di Storm Karlsson Knutsen, nuovo attaccante norvegese che la Fiorentina ha acquistato dall'Aalesunds Fotballklubb per rinforzare, almeno inizialmente, la Primavera di Galloppa. Il classe 2007 si è già distinto nei campionati di categoria in Norvegia segnando un grande numero di gol e ora è pronto a farsi valere anche nel campionato italiano. Fisico che ricorda da vicino il connazionale Haaland e obiettivo Serie A nel minor tempo possibile.

Il giocatore aveva tante squadre sulle proprie tracce, dalle italiane Milan, Empoli, Verona e Cagliari, fino a quelle militanti nel campionato francese come Tolosa e Lens. Alla fine l'hanno spuntata i viola, con l'attaccante che ha già effettuato almeno una parte delle visite mediche in una clinica fiorentina in zona Piazza Beccaria e che nei prossimi giorni inizierà la nuova avventura con la sua nuova maglia.