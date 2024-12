MARTINELLI, Che occasione. Debutto e dedica speciale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se all'inizio Palladino aveva previsto per Martinelli l'esordio mercoledì scorso in Coppa Italia contro l'Empoli, il malore occorso a Bove contro l'Inter e la conseguente difficile situazione emotiva della squadra hanno fatto virare la scelta del tecnico campano verso l'impiego del più esperto Terracciano. L'ex allenatore del Monza però non ha perso la sua stima per il portiere classe 2006 che infatti domani sera difenderà i pali della porta viola in Conference League contro il LASK. Per Martinelli sarà la seconda gara in carriera tra i professionisti dopo l'esordio in prima squadra la scorsa stagione nel recupero di campionato contro l'Atalanta.

Come riportato da La Nazione per Martinelli, cresciuto a Firenze in zona Piazza D'Azeglio e da sempre tifoso viola, sarà un'emozione incredibile. La Fiorentina crede molto in lui, tanto che poco tempo fa lo ha blindato con un contratto fino al 2029. Martinelli è legato in modo particolare al suo primo allenatore alla Sales, Enio Quintavalle, che lo spostò dal ruolo di punta a quello di portiere. Proprio in suo onore sulle spalle ha tatuata la scritta "Enio 1". La speranza è quella, in caso di esito positivo della sfida, di mostrarla domani per dedicare l'esordio europeo a colui che forse più di tutti gli ha cambiato la carriera.