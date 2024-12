FIORENTINA, Contro il Lask possibile Kean titolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tra il 15 dicembre e il 4 di gennaio la Fiorentina dovrà affrontare ben tre scontri diretti contro Bologna, domenica prossima, Juventus, 29 dicembre, e Napoli, appunto il quarto giorno del nuovo anno. Per Palladino però adesso la priorità riguarda il match di Conference League contro il LASK. Domani al Franchi contro gli austriaci la Fiorentina si gioca la possibilità di accedere direttamente agli ottavi della terza competizione europea per club e allora l'undici iniziale potrebbe essere differente, ma non di molto, da quello di campionato.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la grande sorpresa potrebbe riguardare l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Alle sue spalle il tecnico campano potrebbe riproporre Sottil e Beltran con Colpani, e non Ikonè, a destra. Viste le condizioni non ottimali di Pongracic, in difesa potrebbe rivedersi Moreno, in una coppia tutta argentina con Quarta.