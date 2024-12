CATALDI, Assente anche lui dalla rifinitura: è in dubbio

Fonte: Giacomo A. Galassi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Non solo Pongracic e Biraghi: nella rifinitura in vista del Lask, partita in programma domani sera al Franchi alle 18:45, era assente anche Danilo Cataldi. La presenza del centrocampista ex Lazio, protagonista domenica con gol e dedica a Bove, è in forte dubbio in vista di domani anche se Palladino in conferenza stampa potrebbe spiegare l'entità del problema che lo ha costretto a non lavorare con il gruppo stamani.