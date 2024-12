SOTTIL, Mi sento più maturo. Ecco il segreto quest'anno

Fonte: dalla sala stampa del Viola Park - Niccolò Righi

Alla vigilia del match di Conference League tra Fiorentina e LASK, 5ª giornata del maxi girone della competizione in programma domani al Franchi alle 18:45, ha parlato alla stampa presente il calciatore viola Riccardo Sottil. Queste le sue parole, a partire da un consiglio da dare a Tommaso Martinelli, domani al debutto in campo internazionale: "Martinelli negli anni è stato spesso con noi e ho sempre intravisto un grande talento. È un ragazzo intelligente, con la testa sulle spalle e che si allena sempre bene. Domani sarà un gran giorno, deve goderselo al massimo e sono sicuro che andrà bene".

Sulla gara di domani: "Soprattutto in Europa non è mai facile. L'approccio deve essere forte perché ci sono squadre organizzate e con giocatore di qualità. La partita con l'Empoli insegna che non bisogna mai abbassare la guardia, finora abbiamo sempre avuto una certa continuità: penso sia stato questo il segreto di quest'anno".

Sulla sua continuità in questa stagione: "Personalmente sto attraversando un momento di buona forma. Sto trovando continuità e finora mi era mancata negli anni passati. Per un giocatore è importante la continuità. Mi sento diverso dagli anni passati, più maturo e non voglio accontentarmi. Ora voglio stare sereno e lavorare e fine anno tirerò le somme sulla stagione mia e della squadra".

Sul rapporto con Palladino: "Col mister abbiamo avuto una normale chiacchierata. Con lui ho un bel rapporto di sincerità. Da quella chiacchierata c'è stata una svolta. Io amo giocare, vorrei sempre giocare. Quando giocavo meno soffrivo un po', ma penso sia una cosa normale".