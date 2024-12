FACCENDA A RFV, Martinelli bisogna che giochi di più

FirenzeViola.it

L'ex viola Mario Faccenda ha parlato a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', commentando così il momento della Fiorentina iniziando dal momento di Ranieri: "Ho visto Spalletti spesso e volentieri al Franchi e un pensierino dovrà farlo, si parla della miglior difesa del campionato. Ma è tutto il reparto difensivo che sta facendo bene, portiere compreso".

Bisognerebbe intervenire sul mercato a gennaio?

"Se per intervenire in difesa bisogna cedere qualcuno, allora non conviene. Poi è chiaro, ci vogliono giocatori che alzino il livello della rosa".

Che tipo di difesa metterebbe davanti a Martinelli?

"Davanti a un portiere bravo ci può stare chiunque, anche chi gioca meno. Se il portiere ha fiducia soprattutto dell'allenatore, allora anche davanti a Martinelli possono giocare tutti. Bisogna dare un po' di continuità a questo portiere che ha giocato solo contro l'Atalanta. Sono sicuro che i portieri più esperti come Terracciano e De Gea gli diano i consigli giusti".

Poteva andare in prestito forse?

"A me Martinelli piace molto, bisogna che giochi e quindi anche a gennaio vanno fatte delle riflessioni: non può stare in panchina ancora a lungo".

