FRANCHI, Attesi 11mila tifosi domani al Franchi per il Lask

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono attesi 11mila tifosi domani all'Artemio Franchi per seguire Fiorentina-Lask, partita valida per il quinto turno della League Phase di Conference League. Presenza non massiccia ma in linea con le altre sfide europee giocate dalla squadra di Palladino che si gioca l'accesso al turno ad eliminazione diretta di Conference: con una vittoria, la presenza tra le prime otto e quindi la qualificazione diretta agli ottavi della competizione sarebbe praticamente scontata anche se sarà decisivo l'ultimo turno quando la Fiorentina sfiderà il Vitoria Guimaraes.