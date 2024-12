VIOLA PARK, Braccio di ferro per il parcheggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ricevuta la notizia dell'accoglimento, da parte del Tar, del ricorso contro il parcheggio temporaneo al Viola Park, il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti aveva promesso di valutare tutte le mosse possibili per mantenere un'opera che si era dimostrata di grande utilità. La strada scelta è stata il ricorso al Consiglio di Stato. L'avvocato Fausto Falorni, che già aveva rappresentato l'amministrazione comunale di fronte al Tar, ha notificato l'atto. Come riporta La Nazione, al centro del ricorso, presentato dall'avvocato Giacomo Pailli per conto di un gruppo di residenti, c'è l'interesse pubblico per il quale un'area agricola era stata convertita con delibera comunale nel 2023 a parcheggio temporaneo per gli utenti del Viola Park. La realizzazione del parcheggio era stata eseguita mantenendo la permeabilità del terreno così da poter tornare alla precedente condizione ma, per alcuni cittadini, manca l'interesse pubblico per un'area che in realtà a disposizione solo di un centro privato. La sentenza sottolinea che non è un'area urbana e che non c'è interesse pubblico, mentre il sindaco di Bagno a Ripoli non è d'accordo: "Riteniamo che il parcheggio in questi mesi si sia dimostrato efficace e indispensabile nell’ambito della gestione degli eventi del Viola Park, realtà di interesse generale sovracomunale, al fine di garantire l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità di automobilisti, cittadini e residenti. Per questa ragione siamo decisi ad andare avanti nel percorso giudiziario, pronti a valutare tutte le strade possibili per mantenere quell’area di sosta".

L'amministrazione vorrebbe, neanche tanto velatamente, che quella delibera, al momento provvisoria, diventasse definitiva così da integrare quell'area con il parcheggio scambiatore che andrà a servire, nel prossimo futuro, tram e centro sportivo. Al di là questo, per il momento, l'area serve per togliere le auto di utenti e tifosi dai posti pubblici e dalla strada provinciale.