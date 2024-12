VIOLA, Tre obiettivi per la serata di Conference League

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, già domenica scorsa, al termine della sfida contro il Cagliari, Raffaele Palladino aveva spostato l'attenzione verso la sfida europea di domani sera contro il LASK. Un match fondamentale almeno per tre ragioni. La prima ovviamente è la classifica del girone unico di Conference League. La Fiorentina, già certa dell'accesso ai play-off, con una vittoria contro gli austriaci potrebbe rendere inutile l'insidiosa trasferta di giovedì prossimo in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes.

Poi c'è l'aspetto mentale, vincere significherebbe alimentare l'entusiasmo intorno alla squadra verso il match in programma a Bologna domenica alle 15:00. Palladino sa quanto conta non perdere il ritmo e la fiducia e ogni gara è importante per migliorarsi. Infine il terzo obiettivo riguarda la crescita di alcuni singoli. Contro il LASK le alternative della Fiorentina avranno un'altra possibilità per mettersi in mostra. Da Ikonè, che domenica ha giocato titolare al posto di Colpani, fino a Mandragora, sceso nelle gerarchie a centrocampo, per coloro che stanno trovando meno spazio domani ci sarà un'altra chance.