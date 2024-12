JOVETIC, Felice del cammino viola. Spero nella Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Stevan Jovetic è un personaggio molto conosciuto in Italia. Le sue parentesi alla Fiorentina e all'Inter lo hanno reso famoso, ma soprattutto amato da entrambe le tifoserie, che lo hanno considerato sempre un calciatore di grande classe. Nell'intervista rilasciata a TuttoJuve.com, l'ex Manchester City ha presentato parlato anche della Fiorentina: "È bello vedere un campionato così in cui ci sono molte squadre che stanno andando alla grande. Sono molto felice del cammino della Fiorentina, stanno riuscendo a tener il passo e la mia speranza è di vederli poter competere per un posto in Champions League come accadeva ai miei tempi. L'Atalanta è spaventosa per quello che sta facendo gli ultimi anni, ormai è all'altezza di sfidare alla pari le squadre top in Europa. Ho ancora in mente la vittoria sul Leverkusen in Europa League, davvero fantastico. Il match con il Real Madrid non sarà affatto scontato, già in Supercoppa quest'estate dimostrarono di poter far bene. Quel che fece la differenza fu l'esperienza in quel tipo di sfide, visto che il Madrid gioca tre finali l'anno".

La sfida nella sfida è sicuramente rappresentata dal confronto tra Haaland e Vlahovic, due dei 2000 migliori del nostro calcio. "Da parte mia ci sarà molta curiosità per questo duello, sono due che segnano e Haaland lo riesce a fare un po' di più. Vlahović sta facendo bene, ma c'è da dire che è più difficile giocare nella Juve poiché non riesci ad avere 3/4 palloni puliti a partita come nel City. L'anno scorso ha fatto benissimo, può migliorare tanto e crescere ancora di più. Gli auguro con tutta sincerità il meglio".