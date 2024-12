COLASANTO A RFV: "Palladino il campionissimo dei viola. Non servono nuovi titolari"

FirenzeViola.it

© foto di Raimondo de Magistris

Filippo Colasanto, agente ed esperto di calcio argentino, è intervenuto stamani a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra?" per parlare del momento in casa Fiorentina: “Se la Fiorentina vola è merito soprattutto della mentalità dell’allenatore, perché Palladino è un tecnico che già aveva fatto divertire e giocar bene una squadra esordiente in Serie A come il Monza e a Firenze la proprietà gli ha dato fiducia e ora sta raccogliendo i frutti. Se la Fiorentina ha un campionissimo ce l’ha in panchina, il resto sono una serie di buoni/ottimi giocatori che se maturano ulteriormente possono diventare anch’essi dei campioni. Non so se i viola riusciranno a mantenere questo posto fino alla fine del campionato, ma intanto a Firenze ci si diverte”.

Cosa manca alla Fiorentina dal mercato?

“La Fiorentina ha una serie di giocatori interscambiabili: Beltran, ad esempio, è uno che può giocare dappertutto, addirittura da centrocampista avanzato, perché è dotato di un’intelligenza tattica superiore alla media. Andrà certamente cercato un giocatore che possa sostituire Edoardo Bove, ma secondo me alla Fiorentina non servono titolari per quest’anno”.

Berardi può essere il profilo per lottare con Atalanta, Napoli ed Inter?

“Sono sempre stato un suo grande estimatori però mi sono sempre chiesto: come mai non c’è mai stata nessuna squadra che lo ha portato via da Sassuolo? Ci dev’essere qualcosa che non si conosce e che porta tutti a tirarsi indietro. Non so poi quanto lui sia disposto a venire a Firenze per fare l’alternativa”.

PER L’INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST