JUVENTUS, Cambiaso non ce la fa, out dalla Champions

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Tra i convocati di Thiago Motta per la sfida di stasera in Champions League tra Juventus e Manchester City non figura Andrea Cambiaso. Il laterale bianconero, infatti, non è riuscito a recuperare dalla "modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra" subita durante la gara di campionato contro il Bologna. Così, sulle corsie laterali dovrebbero giocare Savona e Danilo, con Kalulu e Gatti coppia di centrali. A centrocampo invece rientrano McKennie e Douglas Luiz, i quali hanno recuperato dagli acciacchi e tornano a disposizione. (ANSA).