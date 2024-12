GAZZETTA, Defibrillatore di Bove removibile tra 2 mesi. Ma niente Serie A

FirenzeViola.it

Anche La Gazzetta dello Sport riparte, sulla situazione di Edoardo Bove, dalla notizia che lo vedrà sottoporsi in giornata all'impianto del defibrillatore sottocutaneo, che da protocollo era necessario per poter essere dimesso dall'ospedale di Careggi. Come spiega la Rosea, un ok di massima era arrivato da giorni ma il ragazzo si è preso qualche ora in più per rifletterci al meglio, ma la decisione è la migliore per la sua carriera e la sua vita. Il defibrillatore che verrà impiantato a Bove è di tipo removibile e serve a gestire al meglio il post choc mente si fanno contemporaneamente terapie farmacologie e nuovi esami.

Un dispositivo che, dopo un paio di mesi circa - spiega il quotidiano - sarà possibile anche togliere, dipenderà dalla scelta del calciatore che potrà decidere di tenerlo oppure farlo rimuovere, più o meno temporaneamente. Questo non significa, però, che potrà giocare in Italia: dopo quanto accaduto al centrocampista e indipendentemente dalla natura del defibrillatore, la strada verso la A è destinata a chiudersi perché di norma non si concede l’idoneità in questi casi. Molte porte in campionati esteri però restano aperte. Edoardo ha la situazione assolutamente chiara. È lui per primo a voler conoscere i dettagli e prendere in esame tutte le ipotesi. Così come nei prossimi giorni saranno fatti nuovi esami e altre riflessioni - conclude la Gazzetta -.